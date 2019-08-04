Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ile ilgili son durum nedir? 4 Ağustos Pazar İstanbul’da elektrik kesintisi!

4 Ağustos Pazar günü yani bugün BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışması sebebiyle yapılacak olan elektrik kesintisi sonucu vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyorlar ve bununla ilgili araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi ile ilgili son durum nedir?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK OLAN İLÇE VE MAHALLE BİLGİSİ

- HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., VAN Sk., TUĞ Sk., ATLAS Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., TİMUR Sk., OKUL Cd., ALTINTAŞ Sk., SUCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26212-9212 T.M.)

- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., SÜMER Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26282-23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 2314 23616 23396 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 23764 23277 23172 23552 23136 23626 23295 23324 23072 23327 23259 23137)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26347-28262)

- MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., EKİN Sk., YAŞARBEY Sk., AK Sk., MECİDİYE Cd., İMAM FEYZULLAH Sk., KIRÇIL Sk., MECİDİYE KUYU Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., NACİ KASIM Sk., RAŞİT RIZA Sk., KIYI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26352-9601 TM)

- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26354-28243 TM)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., ERİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26283-26090-26267-26206-25457-25016-26147)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26421-20810-20720-27950-20717-20718-20719-27944-21911-22617-20839-20723)

- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26362-27960-22578-27840-27340-20991-20992-22656-22657-20990-22579-22778)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26372-20583-27659-20780-20550-22998-21583-20779)

- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26312-23156 23016 23391 23691 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)

- AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26385-20473)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., ÖMERLİ Mh., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26355-22720-22739-20488-20868-27916-20639-22171)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26448-3167)

- 100. YIL Mh., 28. Sk., 30. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26366-18222)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., İHSANGAZİ Sk., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., ÜLFET Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., GÜLCE Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26374-22750-27088-27119-20556-27401-20299-20956-20909-22706-27244-20995-27127-20362-27039-27420-27287-27834-20583-20780-27659-20550-22998-21583-20779)

- ALTINTEPSİ Mh., CEVATPAŞA Mh., İSMET PAŞA Mh., KARTALTEPE Mh., KOCATEPE Mh., MURATPAŞA Mh., ORTAMAHALLE Mh., TERAZİDERE Mh., VATAN Mh., YENİDOĞAN Mh., YILDIRIM Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., NAMIK KEMAL Mh., MENDERES Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 01:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26386-8740-8771-7415-8049-8029-8280-8636-8225-8741-8626-8036-8041-8035-8078-8787-8762-8791-8753-8754-8424-8807-8894-8286-8871-8163-8780-8273-8524-8747-8512-8744-18069-18009-18011-18030-18036-18023-18015-18061-18016-18041-18027-18035-18031-18069-18003-18029-18005-18006-18022-)

- HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26420-20575-20811-20807-20453-20595-20789-20994-27572-21629-22147-22864-21533-27922-20076-22616-20549)

- YENİDOĞAN Mh., POLAT Sk., ESER Sk., SUR Sk., ZORLU Sk., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., HANÇER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26429-8778 - 8804)

- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26431-8803)

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26433-8385)

AYEDAŞ 4 AĞUSTOS KESİNTİ PROGRAMI

Çekmeköy

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 165.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 170.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 166.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 3.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜLSÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Kartal

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MAKBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ

Maltepe

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: DÖRT YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: EĞRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARANFİLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON 13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKIZAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTA MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİLİNGİR

Pendik

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NASİHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ATASEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: İNİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÖTÜKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: KUŞYUVASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SEYYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ANKARA 10:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: YAŞAR DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HAVVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAŞAR DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜNBATIMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: KOZANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BOZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SIRATAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: TARIM

Sancaktepe

10:10 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER