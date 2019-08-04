Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 8 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğu yayında! A101 kataloğunda bu hafta neler var?

8 Ağustos ürünler indirim kataloğu yayında! A101 kataloğunda bu hafta neler var?

Tüketicisinin merakla beklediği ürünler indirim kataloğu belli oldu. Her Perşembe uygun fiyatlı ürünlerini raflara dizen markette bu hafta yok yok! Bu bağlamda ‘’ 8 Ağustos ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gelin birlikte bu haftanın fırsatlarına göz atalım; Android işletim sistemli, 32GB dahili hafızalı, 13MP+2MP çift arka kameralı, farklı renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite Cep Telefonu, HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV, 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu indirim listede yer alıyor. İşte 8 Ağustos indirim listesi sizlerle…

Giriş Tarihi: 4.8.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 21:47
A101 8 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğu yayında! A101 kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta yeni ürünlerini indirime koyan 8 Ağustos kataloğu yayınlandı. Özellikle teknoloji ve mutfak malzemelerinde kaçırılmayacak fırsat sunan katalog yoğun ilgi görüyor. A101 kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Sizlerde uygun fiyata kaliteli ürünler alabilir, haberimizden ürünler listesine ulaşabilirsiniz. İşte 8 Ağustos Perşembe gününden itibaren mağazalarda geçerli olacak indirim listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU DOPDOLU! (8 AĞUSTOS 2019)

Yeni haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haberimizin devamında 8- 15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak A101 kataloğu tam listesine erişebilir, uygun fiyatları inceleyebilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 8 AĞUSTOS KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 8 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğu yayında! A101 kataloğunda bu hafta neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN