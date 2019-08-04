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ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!

Yaz tatili nedeniyle ABD'den, 'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 15:18
ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!

ABD'de inşaat sektöründe çalışan B.B., yaz tatili nedeniyle spor otomobiliyle Keşan'a geldi. Aracının plakalarını çıkartarak, yerine soy isminin yazılı olduğu özel plakaları takan B.B., aracıyla çarşı merkezinde gezdiği sırada polis tarafından durduruldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek incelenen aracın tescilli plakalarının sürücü B.B. tarafından çıkartılarak, bagaja konulduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaların takıldığı belirlendi.

5 BİN TL CEZA

Sürücü B.B.'ye, polis tarafından 5 bin TL idari para cezası kesildi.

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ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!
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