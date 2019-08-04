Avukattan hâkime ‘bizi boşadın’ tacizi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBarosu avukatlarından Celal Topuz'un eşi Esra Aydın 2014'te mahkemeye başvurdu. Aydın, avukat eşinin kendisine yeterince vakit ayırmadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanmak istedi. İstanbul hâkimlerinden Ziya Bülent Öner'in mahkemesinde görülen dava kısa bir süre sonra sonuçlandı. Avukat Topuz eşinden boşanmak istemediğini beyan etse de hâkim Öner, Aydın'ın talebi sonrası çiftin boşanmasına hükmederek bir de eşe iştirak nafakası ödenmesine hükmetti. Topuz hâkim Öner'e husumet besledi. 15 Ocak günü yeniden adliyeye gelen Topuz şu anda İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan hâkim Bülent Öner'in odasına girdi. Hâkime hakaret eden Topuz odadan çıkıp gitti. Bunun üzerine hâkim avukattan şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Cengiz Topuz'a defalarca tebligat çıkarılmasına rağmen ifade vermekten kaçınınca savcılık avukat hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.