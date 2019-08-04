Batuhan hiç uğruna can verdi

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İstanbulSultangazi'de bir AVM önünde laf atma nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayda 18 yaşındaki Batuhan Korkmaz, aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, 2 arkadaşı da yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 2 kişiyi gözaltına alındı. İşlemleri devam ediyor.Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir AVM önünde önceki gün yaşandı. İddiaya göre; Korkmaz arkadaşları 19 yaşındaki Şükrü Ün ve 16 yaşındaki B.Ö ile AVM önünde oturuyordu. İddiaya göre bu sırada Şeyhmus D. ve Serhat Ç. kendilerine laf attı. Laf atma üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şeyhmus D., bıçağını çıkartarak kavga ettiği kişilere saldırdı. Bıçaklı saldırı sırasında Korkmaz, kalbinden ve kasığından yaralandı. Ün, dizlerinden bıçaklanırken, B.Ö. de bacağından yaralandı. Şeyhmus D.(18) ve Serhat Ç.,(18) kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şeyhmus D ve Serhat Ç. de polise teslim oldu. Yaralama olayında kullanılan kelebek olarak tabir edilen bıçağa da el konuldu. B.Ö., hastanede alınan ifadesinde "Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bize laf attılar. Kavga başladı. Bu sırada Şeyhmus D. olan kişi bıçak çıkartarak bize saldırdı" dedi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de olayın laf atma nedeniyle başladığını önce bıçakla karşı tarafın kendilerine saldırdığını öne sürdü.Şeyhmus D.'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan kaydı çıkarken, Serhat Ç.'nin de kasten yaralamadan kaydı olduğu anlaşıldı. Korkmaz'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camisinde kılınan namazın ardından Habipler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.