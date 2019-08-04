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'da korkunç kaza! Otomobilin tavanı kamyonun arkasında kaldı

’da lüks otomobilin kamyona çarptığı kazada bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Tavanı kamyonun arkasında kalan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:17
Bursa'da korkunç kaza! Otomobilin tavanı kamyonun arkasında kaldı

Kaza, -İzmir oto yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 41 YF 918 plakalı lüks otomobil, Metin G. (60) idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyonu sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin şoförü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobilin arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise hayatını kaybetti

Otomobilin tavanı kamyonun arkasında aldı

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Bursa'da korkunç kaza! Otomobilin tavanı kamyonun arkasında kaldı
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