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: Çocuk parkında bir aileye dehşeti yaşatmışlardı... O olayda flaş gelişme!

haberi; 'da çocuk parkında 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup yanındaki annesi ve 5 yaşındaki kardeşine saldırdığı öne sürülen 2 erkek, çevre sakinleri tarafından dövülerek polise teslim edildi. Kan donduran olayda şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.8.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 18:33
Son dakika: Çocuk parkında bir aileye dehşeti yaşatmışlardı... O olayda flaş gelişme!

Son dakika haberi Isparta'dan geldi. Olay, cuma akşamı inşaat halindeki kültür merkezi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi. Ş.M. ve H.İ. adlı iki erkek, annesi ve küçük kardeşiyle yürüyen kız çocuğuna iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Kan donduran olayda anne ve kızlarının tepki gösterdiği şüpheliler, çocuklardan küçük olanı darbetti. Olaya müdahale eden çevre sakinleri, çıkan tartışmada Ş.M. ve H.İ.'yi dövdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü olduğu öne sürülen şüpheliler, gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların şüphelileri darbettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Son dakika: Çocuk parkında bir aileye dehşeti yaşatmışlardı... O olayda flaş gelişme!
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