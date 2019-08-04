HGS iptali nasıl yapılır? PTT’ye gitmeye gerek var mı? İşte yanıtı

HGS iptal ettirmek isteyen vatandaşlar, bu işlemin internet üzerinden mi yoksa gişeden mi yapılması gerektiği ile ilgili araştırma yapıyor. Bu nedenle "HGS nasıl iptal edilir?" sorusu her ay binlerce vatandaş tarafından aranıyor. Peki, Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS iptali nasıl yapılır? İşte HGS aboneliğinizi iptal ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Otoyollarda veya köprülerde duraklamadan otomatik gişelerden geçerken otoyol veya köprü ücretinin tahsilini yapan sisteme Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) denmektedir. HGS etiket türü ürünleriniz için HGS etiketinizi PTT merkezlerinde veya işyerlerinde iptal ettirebilirsiniz. İptalin 1 ay sonrasında HGS'nizde kalan bakiyeyi yine PTT işyerlerinden iade alabilirsiniz.

HGS YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eğer yeni bir HGS almak istiyorsanız aynı şekilde PTT işyerlerinde gişelerden bireysel başvuru yaparak eski etiketi iptal ettirip yeni HGS alabilirsiniz. Bu durumda eski HGS içindeki bakiye gerekli denetlemeler yapıldıktan sonra yeni HGS aboneliğinize aktarılacaktır.

HGS MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI KAÇ? HGS OGS ÇAĞRI MERKEZİ...

HGS BAKİYE VE CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?