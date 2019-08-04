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Kadın erketeli çete çökertildi

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Kadın erketeli çete çökertildi
Avcılar'da bir eve tırmanarak girip cep telefonu çalan, 2 kadının da erketelik yaptığı 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. 8 Temmuz'da Denizköşkler'de evine hırsız giren B.T.'nin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Araştırmalarda, 2 kadının soyulan evin bulunduğu apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2 erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi. Polis, şüpheliler Sedat Ç., Ali K., ve hırsızlık olaylarında erketelik yapan Kübra G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
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Kadın erketeli çete çökertildi
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