Kadın erketeli çete çökertildi

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Avcılar'dabireve tırmanarakgiripcep telefonuçalan, 2 kadınında erketelikyaptığı 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. 8Temmuz'da Denizköşkler'de evine hırsız girenB.T.'nin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı.Araştırmalarda, 2 kadının soyulan evin bulunduğuapartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi.Polis, şüpheliler Sedat Ç., Ali K., ve hırsızlıkolaylarında erketelik yapan Kübra G.'yi gözaltınaaldı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıdakaydı bulunduğu öğrenildi.