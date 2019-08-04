Kadın erketeli çete çökertildi

Avcılar'da
bir
eve tırmanarak
girip
cep telefonu
çalan, 2 kadının
da erketelik
yaptığı 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. 8
Temmuz'da Denizköşkler'de evine hırsız giren
B.T.'nin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı.
Araştırmalarda, 2 kadının soyulan evin bulunduğu
apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2
erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi.
Polis, şüpheliler Sedat Ç., Ali K., ve hırsızlık
olaylarında erketelik yapan Kübra G.'yi gözaltına
aldı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda
kaydı bulunduğu öğrenildi.