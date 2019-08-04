Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Diyanet açıkladı!

Mübarek Müslüman alemi için en önemli bayramlardan biri sayılan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram hazırlıkları sürerken vatandaşlar ibadetlerini en güzel ve en doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Hem kurban kesme ibadetini yapacak olanlar olup aynı zamanda bayram tatili için de hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden vatandaşlar için heyecan dorukta. Bu bağlamda "Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli açıklamayı yaptı. İşte o açıklamalar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Haberimizin detaylarından Kurban Bayramı ve bayram tatili ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet'in paylaştığı 2019 takvimi..