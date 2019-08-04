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Merve'nin katili 8 yıl sonra yakalandı!

polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden E.K (37), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 10:31
Merve'nin katili 8 yıl sonra yakalandı!

2011 yılında, 17 yaşındayken evden ayrılan Merve Koçer'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren çalışma kapsamında, Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı.

KATİL KUZENİ ÇIKTI

Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K. ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K 'yı (34) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.K., tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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Merve'nin katili 8 yıl sonra yakalandı!
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