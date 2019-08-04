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’den son dakika ve yağış haberi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Ağustos

Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre Başta Marmara'nın doğusu olmak üzere yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonunun son günü dışarıda plan yapan vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken gözler Meteoroloji'den gelen yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısına çevrildi. İşte 4 Ağustos 2019 tarihli tahminleri…

Giriş Tarihi: 4.8.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 11:26
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış haberi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Ağustos

'den yapılan son dakika açıklamasına göre birçok ilimizde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur beklenirken, saatte 40 ila 70 kilometre arası hızda rüzgar bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Peki, bölgelerimizde bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 4 AĞUSTOS PAZAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İşte illerimize göre saatlik tahminleri…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış haberi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Ağustos
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