Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış haberi! Bugün hava nasıl olacak? 4 Ağustos

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre birçok ilimizde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur beklenirken, saatte 40 ila 70 kilometre arası hızda rüzgar bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Peki, bölgelerimizde bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 4 AĞUSTOS PAZAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri…