Murat Nehri’nde facia 4 çocuk boğuldu

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Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kuran kursu öğrencilerinden 5'i serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde kayboldu. 4'ünün cesedine ulaşılırken, durumu ağır olan bir çocuğun tedavisi sürüyor.İddiaya göre ilçede görevli imam, yaz Kuran kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan bir çocukları arama çalışması başyattı. Boğulan öğrenciler Taner Güven (10), Ruhat Burukanlı (12), Muhammet Demir (11) ve İlhami Demirbilek (12)'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Kalp msajıyla yaşama döndürülen Boran Yıldırım (12) ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Olay yerinde inceleme başlatan Muş Valisi İlker Gündüzöz, sudan çıkarılan çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.Samsun'un Yalıkent ilçesinde ise denize giren Murat Kılçık (26) boğularak can verdi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde de DSİ sulama kanaına düşen 15 yaşındaki İsmail Demir akıntıya kapılıp kayboldu.