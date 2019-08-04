Oyuncu Cengiz Sezici’ye veda

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OyuncuCengiz Sezici (69) İstanbul'da dün nefes darlığı problemi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sezici iki gün önce sanatçı Haldun Ergüvenç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmış ve arkadaşına el sallayarak veda etmişti. Sezici'nin ölüm haberini bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur sosyal medyadan duyurdu. Özokur "Sanatçı Cengiz Sezici nefes darlığı sağlık problemi ile baş etmeye çalışıyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" diye yazdı. Kurtlar Vadisi Pusu, Kırık Kanatlar ve Aşka Sürgün gibi pek çok dizide oynayan Sezici, Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilmişti.