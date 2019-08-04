Yanan otobüsün 2 şoförü tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'deyolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H. dün İvrindi Adliyesi'ne sevk edildi. İki şoför, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Otobüs yangınında hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17) cesetlerinin birbirine sarılmış halde bulunduğu öğrenildi. Teyze ve yeğen dün gözyaşları arasında toprağa verildi.Dün de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye etti. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.