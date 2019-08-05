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'te silahlı kavga: 7 yaralı

'in ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 17:57
Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

Tatvan ilçesinde 3 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı. Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö. Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi. İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı
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