Doğum gününde evlat acısıyla yandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün 21 yaşındaki Çağatay Atay'ın ölümüyle sonuçlanan ve bir ailenin hayatını karartan olay şöyle gelişti. Bir fabrikada çalışan Çağatay Atay önceki akşam arkadaşları ile birlikte gezmek için Değirmendere'deki Arıtma Tesisinin bulunduğu sahile gitti. Bu sırada sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Atay da, kavga edenleri görünce "Ne oluyor orada" diye seslendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Müslüm A., Atay'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan Müslüm A. tutuklandı.

Olayın yaşandığı gün Çağatay Atay'ın annesi Derya Atay'ın doğum günü için pasta aldığı ortaya çıktı. Olayda yeğenini kaybeden İzmit Sanat Okulu Mezunları Dernek Başkanı Halil Atay, dün sosyal medyada yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Amca Halil Atay yaptığı paylaşımda ailenin yaşadığı acıyı şu ifadelerle anlattı: "Doğum günün diye çocuğun pasta alıyor. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım diyor. 'Tamam o zaman pastayı yarın akşam hep beraber yiyelim' diyorsun. Çünkü evladın yokken bir dilim pasta bile geçmiyor boğazından... Birkaç saat sonra telefonun çalıyor ve "çocuğunuz hastanede" diyorlar. Koşa koşa gidiyorsun, bekliyorsun, saniyeler dakikalara ve dakikalar saatlere dönüşüyor. 1 saat geçiyor ama sanki sen 1 yıldır bekliyorsun. 'Canını ver evladını yaşatalım' deseler bıçağı kalbine saplarsın... Sana 4 - 5 yıl gibi gelen 4 - 5 saatten sonra diyorlarki çocuğunuzu kaybettik... Yavrumuzu alıp toprağa veriyoruz yuvası ise çoktan ailesine mezar olmuş. Cenazesi için getirilen sular, ayranlar dolaba sığmıyor çünkü annesine aldığı pasta dolapta duruyor... Annesi kokusunu bir daha hiç duyamayacağı evladının yastığıyla avunmaya çalışıyor. O pasta çocuğunun aldığı son hediye olarak kalacak ve her geçen yıl o doğum günü kalbine bir hançer gibi saplanacak... başka bir ananın babanın yetiştirdiği evlat gelip bizim yavrumuzu öldürecek ve yavrumuz gibi hepimizin kalbi duracak... Durdu da! Çağatay'ımızı bizden aldılar ve kalbimizi soldurdular."

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