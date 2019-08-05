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Gerçek ‘’ hikâyesi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Gerçek ‘Robinson Crusoe’ hikâyesi
Tunceli'de, 80 yaşındaki Ziya Abay, trafik kazasında eşini kaybettikten sonra döndüğü memleketinde Keban Baraj Gölü Havzası'nda keşfettiği adaya 14 yıl önce kulübe yaparak yerleşip, 3 bin 500 fidan dikerek doğa harikasına çevirdi. 14 yıl önce otların bulunduğu adada hem sebze hem de meyve yetiştiren Abay'ın tek başına yaşamı da akıllara "Robinson Crusoe" hikâyesini getirdi. Abay, "Yalnızlık zor oluyor ama ne yapacaksın. Dedikoduyu sevmem kafam rahat. Kendi işimle uğraşıyorum. Paramla işçi bulamıyorum. Bu yaşta kendim çalışıyorum. İşim olmadığı zaman Pertek'e gitmek için karşıya tekne ile geçiyorum. Daha sonra tekrar tekne ile adaya geliyorum. Gece gündüz hep adadayım. Ada benim her şeyim, beni yaşatan o, huzur ve güç veriyor" dedi.
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Gerçek ‘Robinson Crusoe’ hikâyesi
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