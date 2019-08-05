İki bin yıl önce savaşta kullanıldı

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"Anadolu Aslanı" olarak tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudak yapısı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı köpeği, 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, "Aksaray Malaklısı köpekleri geriye dönük geçmişi Anadolu'da 3 bin 500 yıla dayanır. Orta Asya'dan Sümerler isimli kavim Mezopotamya havzasına getirmiştir. 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Düşmanlara karşı bu köpekler yırtıcı, saldırgan bir köpek olarak kullanılmıştır" dedi.