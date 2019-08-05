Rize’yi sel vurdu: 1 kişi kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Rize'dekİsağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu. Merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı. Kurtarma ekipleri Çap'ı arama çalışması başlattı. Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı. Mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı.