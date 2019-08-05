Rüyada siyah köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah köpeğin saldırması nasıl yorumlanır? İşte anlamı

Rüyada siyah köpek görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada siyah (kara) köpeğin görülmesi, yabancı kişilere ve bunlardan gelecek zararlara, sıkıntılara işaret eder. Siyah köpeğin ısırması ya da kovalanması ise çevrenizde iş arkadaşlarınız ya da başka kişiler tarafından ayağınızın kaydırılmasına rivayet eder. Öte yandan, rüyada siyah köpeğin saldırması da kişinin hayatının birden rayından çıkmasına, işlerinin bozulması olarak kabul görür.

RÜYADA SİYAH KÖPEĞİN SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada siyah köpeğin saldırması, rüya sahibinin üzerinde kötü gözlerin olduğuna yorulur. Bundan dolayı kişinin hayatının birden rayından çıkmasına, işlerinin bozulmasına delalet eder. Rüya sahibinin bazı insanların gazabına uğradığına, bereketin bolluğun ve kazancının azalacağına, huzurunun kaçacağına işaret eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEĞİN KOVALAMASI

Rüyada eğer siyah bir köpek tarafından kovalandığınızı görürseniz bunun manası; size mani olmak isteyen rakiplerinizin olduğuna, çalıştığınız kurumda sizin ayağınızı kaydırmak isteyenlerin olduğuna ve bu kişilerin başarınızı engellemek için bir şeyler yapacağına ya da başarınızı kıskanıp engellemek isteyen çalışma arkadaşlarınızın olduğuna işaret eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada siyah köpek sürüsü görmek, rüya sahibinin yaptığı işleri ve ortaya koyduğu çalışmaları çekemeyip, balta vurmaya çalışan insanların varlığına; iş konularında kişinin başarısına engel olmak isteyen insanların kötü niyetlerine, planladığı oyunlara yorulur.

RÜYADA SİYAH KÖPEK ISIRMASI

Rüyada siyah köpeğin ısırması da siyah köpek tarafından kovalanmak gibi tabir edilir. Rüya sözlüğü yazarları rüyada siyah köpeğin ısırmasını, rüya sahibinin iş arkadaşları tarafından çekilmediğine, rüya sahibinin ayağını kaydırmak için çaba harcadıklarına rivayet eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEK HAVLAMASI

Rüyada siyah köpeğin havlaması, rüya sahibinin huzurunun kaçacağına, hoş olmayan olaylar yaşayacağına yorulur. Bu rüya, uğursuzluğa, şansızlığa yorulurken aynı zamanda o bölgede görülecek olumsuz bir olayın bütün bölgedeki insanları ilgilendireceğine yorulur.