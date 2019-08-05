Rüyada tilki görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Rüyada tilki ısırması neye işarettir?

Rüyada tilki görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve oldukça farklı şekillerde yorumlanır. Öyle ki tilki evde görülüyor ise ve halkından birinin aileyi kandırması ya da oyun oynaması söz konusu olarak yorumlanır. Bunun yanında rüyada tilki görmek beklenmedik bir olayla karşılaşmak olarak ta yorumlanmaktadır. Tilkinin ısırması ya da saldırması ise kötü niyetli ve dedikoducu bir kimseden küçük bir zarar görmeye ve bunu görerek savunma oluşturmaya rivayet eder. Öte yandan, rüyada tilki öldürmek de kişinin dolandırıcı ve riyakar birinin gerçek yüzünü görmesi ve onunla olan ilişkisini bitirmesi olarak olarak kabul görür.

RÜYADA TİLKİ YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada tilki yavrusu görmek genellikle küçük çaplı bir sıkıntı yaşanacağına ve bunun kişinin genellikle evinden ya da ailesinden biri tarafından ortaya çıkacak bir sorun olacağına tabir edilmektedir. Ayrıca çok sayıda alime göre bu rüya dedikodu şeklinde bazı küçük tartışmaların yaşanacağı ve bu nedenle ailenin huzursuzluk yaşayacağına tabir olunmaktadır.

RÜYADA TİLKİ SALDIRMASI

Rüyada tilki saldırması kişinin hayatına yakın zamanda önemli bir müdahale olacağına ya da ciddi şekilde kaydırılacağına ve bu nedenle para ya da mal kayıpları yaşanacağına tabir olunmaktadır. Ayrıca bazı dini yorumculara göre bu rüyayı gören kişinin kısa bir süre sonra ciddi bir şekilde hastalanacağına ya da aileden birinin rahatsızlanmasına tabir edilmektedir.

RÜYADA TİLKİ ISIRMASI

Rüyada tilki ısırması kötü niyetli ve dedikoducu bir kimseden küçük bir zarar görmeye ve bunu görerek savunma oluşturmaya tabir olunur. Bazı alimlere göre ise bu rüya son derece tehlikeli bir rüya olup kısa süre gerçekleşecek bir kavgaya tabir edilir.

RÜYADA TİLKİ ÖLDÜRMEK

Rüyada tilki öldürmek kişinin dolandırıcı ve riyakar birinin gerçek yüzünü görmesi ve onunla olan ilişkisini bitirmesi olarak yorumlanmaktadır. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin ailesinden birinin dolandırıcılık ya da hata yapması ve bu nedenle üzülmeye tabir olunur.

RÜYADA TİLKİ SEVMEK

Rüyada tilki sevmek dini alimler tarafından kişinin harama bulaşması ve hata yapması olarak yorumlanır. Ayrıca bazı alimler bu rüyayı bir işten kolayca sıyrılmak ve bu nedenle insanların dedikodu yapması olarak ta tabir edilmektedir.