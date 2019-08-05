Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 3 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milyonlarca kişi Sayısal Loto sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişi haftanın 2 günü yani Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Bu akşamki çekiliş sonuçları 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çarşamba akşamı 1240. kez gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 3.037.480,51 TL devretmişti. Peki 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucunda kazandıran numaralar 2, 7, 8, 37, 40 ve 44 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...