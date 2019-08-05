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Seydioğlu kardeşlere bir şok daha! Tabelaları indiriliyor...

Hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldıran baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin işyeri tabelaları indiriliyor. Seydioğlu Baklava’nın Pendik’teki bir şubesinde tabela indirme işlemi tamamlanırken, ekiplerin şirket genel merkezindeki tabelayı da indirmek üzere harekete geçtikleri öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:12
Seydioğlu kardeşlere bir şok daha! Tabelaları indiriliyor...

Pendik'te bulunan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, geçen Temmuz ayı başında, Ayfer- Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu otomobile yönelik saldırıları ile gündeme gelmişti. 20'şer yıl hapis istemi ile yargılanan iki kardeş geçen hafta yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

EK SÜRE DE SONA ERDİ

Sel kardeşler hakkında açılan ceza davasının yanı sıra, ünlü Seyidoğlu Baklavaları da 'marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet' suçlamasıyla dava açmıştı. Devam eden davada, mahkeme tedbiren, Seydioğlu Baklavaları'nın tabelalarının indirilmesine karar vermişti. Sel kardeşlerin avukatları bu karar yönelik 15 günlük ek süre istemişti. Bu başvuru ile birlikte tabelaların üstündeki yazılar kapatılmıştı. Ancak, talep edilen ek sürede de gerekli işlem yapılmayınca mahkeme kararı ile bu sabah yeniden Seydioğlu Baklavaları'nın şubelerine gidildi.

TABELALAR İNDİRİLDİ

Bu kez, anılan tabelalar doğrudan indirildi. Şubelerden birinde indirilen tabela işlemi sonrası ikinci bir şubeye geçildiği öğrenildi. Öte yandan, tahliye kararı sonrası kurbanlık kestiren Sel kardeşler dün de iş yerlerinde baklava dağıtmıştı. Dağıtımın yapıldığı işyerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. (Hürriyet)

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Seydioğlu kardeşlere bir şok daha! Tabelaları indiriliyor...
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