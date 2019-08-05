“Tarkan’la sahne almak hayalim”

BUGÜN NELER OLDU

"Pulim" şarkısıyla kısa sürede milyonların sevgisini kazanan Karadeniz'in yeni sesi Seren Uzun, kendisi hakkında bilinmeyenleri cevapladı. Trabzon Beşikdüzü'nde dünyaya gelen ve Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü üzerine eğitim alan güzel sanatçı, çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunuyor. Uzun, "Küçük yaştan itibaren birçok mesleğe sempatiniz olur, değişkenlik gösterir. Ama ben bu yaşıma kadar hep müzik dedim. Lise yıllarımda TRT Gençlik Korolarında çalıştım. Birçok sanatçıya vokallik yaptım" dedi."Pulim" şarkısıyla Karadeniz müziğinde ayrı bir tarz yaratan Uzun, bundan sonraki süreçte projeleri hakkında bilgi verdi. Karadenizli olduğu için çıkış şarkısının da Karadeniz şarkısı olarak seçtiğini ifade eden güzel şarkıcı, "Pulim bir projeydi, tabii ki bundan sonra hep Karadeniz şarkıları olmayacak. En büyük hayalim Tarkan'la sahne almak ya da düet yapmak" dedi.