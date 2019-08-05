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Tatile giderken yakalandılar

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Tatile giderken yakalandılar
Adana'da çalıştığı lojistik ve güvenlik firmasının para transferi sırasında 4 milyon 795 bin euro'yu (yaklaşık 31.5 milyon lira) çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29), para verdiği akrabalarından 8 kişi tatile çıkarken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin tatil için Mersin'e gittiği belirlenirken, 81 bin lira değerinde altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıkları da ortaya çıktı. Soygunla ilgili firari olan Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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Tatile giderken yakalandılar
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