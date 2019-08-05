THY yeni imajıyla vitrine çıkıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapacak uçuş ekipleri, yarından itibaren Milano merkezli modacı Ettore Bilotta'nın tasarladığı yeni üniformalarıyla vitrine çıkacak. Toplam 24 bin THY çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim sürecinde hummalı bir çalışma yürütüldü. Vakko tarafından yürütülen yeni üniformaların dikim sürecinde 19 bin kişinin ölçüleri bire bir alındı. 4 ay süren bu işlem boyunca kabin memuru ve pilotlara kolaylık sağlanması için havalimanın içinde özel bir alan oluşturulurken, pilot adaylarının eğitim gördükleri illere ölçüm amaçlı gidilerek kolaylık sağlandı. Teslimlerine 11 Mart'tan itibaren başlanan yeni tasarım üniforma ve tamamlayıcı ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tüm THY istasyonlarına dağıtımı sağlandı. THY, bu süreçte pilot ve kabin memurları için 28 bin 840 adet üniforma, 18 bin 819 adet şapka, 14 bin 420 dış yatı valizi dağıttı. THY yeni üniformaların kullanımına geçişini ise kademeli yapacak. İlk olarak İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapacak pilot, kabin memuru ve uçan şefleri yarın yeni üniformalarıyla yolcuları karşılamaya başlayacak.







AKIŞ DESENİ BENİMSENDİ

Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milano merkezli modacı Ettore Bilotta'ya ait.

Koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan, İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen "FLOW/AKIŞ" deseni aynı zamanda, Doğu ile Batı'nın kesişme noktası olan İstanbul'un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor.

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