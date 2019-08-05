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’da 1 kilo afyon sakızı yakalandı4 İranlı gözaltına alındı

Narkotik polisince takibe alınan İranlı satıcısı ’da yakalandı. Şahsın üzerinde 1 kilo 47 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 17:55
Yalova’da 1 kilo afyon sakızı yakalandı4 İranlı gözaltına alındı

Alınan bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.N. isimli İran vatandaşını takibe aldı. İDO feribot iskelesine gelen zanlıya burada operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan İranlı uyuşturucu satıcısının üzerinden 1 kilo 47 gram afyon sakızı çıktı. Polis, olayla ilişkisi olduğunu tespit ettiği S.T., M. Y., A. T. isimli İranlı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise Walther marka silah ve 6 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Yalova’da 1 kilo afyon sakızı yakalandı4 İranlı gözaltına alındı
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