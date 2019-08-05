Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? Yedek Astsubay kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Yeni askerlik sisteminin yürülüğe girmesiyle yedek subaylığın yanında yedek astsubaylık sisitemi de devreye girmiş oldu. Kısa sürede çok sayıda başvuru alan sistem'de adayların meraklı ve heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

YEDEK ASTSUBAYLIK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek astsubaylık ve yeni askerlik sistemine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;