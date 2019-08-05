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Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Yeni askerlik sisteminin gelmesiyle birlikte geliştirilen yedek astsubaylık sisteminde başvuruların alınmaya başlandığı günden bu yana çok sayıda yükümlü sisteme ilgi gösterdi. Başvuruda bulunan askerlik yükümlüleri, Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak ve kurası ne zaman çekilecek? şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak ve kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:35
Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? Yedek Astsubay kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

Yeni askerlik sisteminin yürülüğe girmesiyle yedek subaylığın yanında yedek astsubaylık sisitemi de devreye girmiş oldu. Kısa sürede çok sayıda başvuru alan sistem'de adayların meraklı ve heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? sorusunu yoğun olarak arama motorlarında araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

YEDEK ASTSUBAYLIK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek astsubaylık ve yeni askerlik sistemine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

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Yedek astsubaylık ne zaman açıklanacak? Yedek Astsubay kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar...
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