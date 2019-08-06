23.Dönem POMEM sonuçları açıklandı! Polis Akademisi POMEM polis alımı sınav sonuçları sorgula!

Polis memuru alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Peki, 23. dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları başarılı olan adamlar hangi kayıt belgelerini götürecek? Polis Akademisi (PA) 23.Dönem POMEM sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

POMEM 23.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebileceklerdir. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.