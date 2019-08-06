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4 taksiden 32 çıktı

’de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 32 ile 5 organizatör, yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 16:05

Yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 4 taksiyi takibe aldı. 2'si şehir merkezinde 2'si Ayvacık ilçesinde durdurulan taksilerde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ele geçirildi. Operasyonda E.A., Y.Y.E., K.Y., C.B. ve U.E. adlı organiztörler de gözaltına alındı.

4 taksiye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sorguları tamamlanan organiztörler ise adliyeye sevk edildi.

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4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
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