600 yıllık tarihi hamam sahibinden satılık

İstanbul Fatih'te Cankurtaran mahallesindeki yaklaşık 600 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamam 3.5 milyon dolara alıcılarını bekliyor. Havadan çekilen görüntülerde hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını ağaçlar ve otlar kapladığı görülüyor. Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları restorasyon yapılıp tekrar hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasını normal bulurken bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösterdi.







'YAKIN ZAMANDA YIKILIR'

Çevredeki esnaftan edinilen bilgiye göre definecilerin de hamamın içinde bir zamanlar altın aradıkları öğrenildi. Hamamın içerisinde ise çöpler ve molozlardan yığınlar oluşmuş şekilde kaderine terk edildiği gözler önüne seriliyor. Gayrimenkul satış danışmanlığı yapan Sinan Yıldırım, "3.5 milyon dolara hamamı satışa sunduk. Yaklaşık olarak Türk Lirası ile 20 milyon TL. Bu hamamın alınması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne de teklifte bulunduk. 100 yıldır atıl durumda bulunuyor. Gitgide harabe haline geliyor bu gidişle yakın zamanda yıkılacağını düşünüyorum, taşlar dökülüyor. Ancak ailenin isteği satılsa bile yine hamam olarak restore edilip kullanılması. Bazen buradan geçen öğrenciler 'Nasıl satarsınız tarihimizi?' diye tepki gösteriyor. Kesinlikle öyle değil yatırımcılar geldiği zaman burayı yıkamayacaklarını söylüyoruz. Burayı satın alan kişi restorasyon projesini hazırlayıp öyle işletmeye geçirebilir" dedi.

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