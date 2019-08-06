Ağaçlar 5 ayrı noktadan yandı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada yangının dağlık ve ormanlık alanda 5 ayrı noktada çıktığını söyledi. Canpolat "7 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyoruz. Yangın 9 ayrı bölgeye intikal etti. Ama bunların 7 tanesinde yangın söndürüldü. 2 alanda devam ediyor. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına almış olacağız. Şu ana kadar 30 hektar civarında alanda zarar oldu" dedi.Vali Canbolat, "Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor. Şüphelerimiz var. Ama şu anda konuşmak için erken" dedi. Bölgeye derhal Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirten Vali Canbolat, şu bilgileri verdi:"Yangın için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'ten de destek ekipler çağrıldı. 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına müdahale ederken AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik arama-kurtarma ekibide çalışmalara destek veriyor."