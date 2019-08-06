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mi? 2019 ’dan burçların yeni tarih sıralaması!

Bu haftanın en popüler Google aramaları arasında değişti iddiası yer alıyor. Astroloji’ye büyük ilgisi olanlar atılan iddia doğrultusunda 2019 ABD Uzay ve Havacılık Dairesi () burçların yeni tarihlerini merak ediyor. NASA, günümüzdeki durumun antik zamanlardaki dizilimden çok farklı olduğunu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiğini açıkladı. Yeni güne başlayanlar ortaya atılan bu haberlerle Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının yeni tarihlerini araştırmaya başladı. Peki mi? Yeni sıralama nasıl?

Giriş Tarihi: 6.8.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 10:14
Burçların tarihleri değişti mi? 2019 NASA’dan burçların yeni tarih sıralaması!

Burç, Güneşin bîr yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her biridir. Gündemde trend başlıklar arasında yer alan iddiası merak uyandırdı. Atılan iddiaya göre, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi () 12 burcun tarihlerinin güncellendiğini açıklayarak, burçların yeni sıralamasını paylaştı. Peki burçların tarihleri değişti mi? Yeni tarih sıralaması nasıl?

BURÇLARIN TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

NASA'nın burçların tarihlerini değiştiği ve 13.yeni bir burç olarak Yılan burcunun ortaya çıkması iddiası konuya dair araştırmaları iyice hızlandırdı. NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologlar arasında tartışmaya neden olabilir.

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Burçların tarihleri değişti mi? 2019 NASA’dan burçların yeni tarih sıralaması!
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