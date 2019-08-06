Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı

Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan , serbest bırakıldı

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 15:20
Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı

Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla engelli raporu bulunan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Cami içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet B. (19), 5 Ağustos'ta Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

"Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirtilen şüpheli, hakkında "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Camiye zarar verdiği iddiasıyla yakalanan zihinsel engelli, serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN