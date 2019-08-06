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Denizden 40 km uzaklıkta bir deniz feneri!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Denizden 40 km uzaklıkta bir deniz feneri!
Giresun'da, denizden 40 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde bulunan, dünyanın denize en uzak olma özelliği olan deniz feneri, UNESCO listesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeye aday. Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, 5 asır önce yöre halkının, bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanıp, yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor. Bölgede dilden dile dolaşan efsane üzerine 2 yıl önce taş kullanılarak, tepeye 9 metre yüksekliğinde deniz feneri inşa edildi. Bölgedeki bazı obalarca Tuz Ekim Festivali alanı da olan bölgede yaptırılan anıt deniz feneri, geçen yıl restore edildi. Bölgede efsaneleşen, denizden 40 kilometre uzaklıkta olan, dünyanın denize en uzak olma özelliğiyle UNESCO'nun "Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi"ne alınması için müracaatta bulunulan deniz feneri için bu kez de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu. Deniz fenerinin, UNESCO ve Guinness ile turizme kazandırılması hedefleniyor.
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Denizden 40 km uzaklıkta bir deniz feneri!
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