Hadi ipucu sorusu 6 Ağustos! Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?

En çok oynanan oyunlar arasında adını yazdıran Hadi ipucu sorusu güncel olarak paylaşıldı. Oyunun sıkı takipçileri internetten ipucu sorusu ve cevabına erişmeye çalışıyor. Bu bağlamda '' Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Joker kodu geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin sevilen yarışması bugün saat 12.30'da oynanacak. Günün sorusu ise Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir? Oldu. Peki 6 Ağustos Hadi ipucu sorusu olan; Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

CEVAP: F. Scott Fitzgerald

HADİ İPUCU OYUNU HAKKINDA

HADİ NASIL OYNANIR?

AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz.

Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.