Helikopterler çocuklar için seferber

BUGÜN NELER OLDU

Van'dadünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle Batman'a sevk edildi. Esra Çokbilici, önceki akşam saatlerinde doğum sancıları başlayınca yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çokbilici, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum esnasında oksijensiz kalan Esra bebeğin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ile sevkin yapalımayacağının belirtilmesi üzerine Van Valiliği devreye girerek, Esra bebeğin Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait sikorsky helikopter ile Batman'a gönderilmesi kararlaştırdı. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde sağlık ekibinin refakatinde Esra bebek, Batman'a götürülerek tedavi altına alındı.Siirt'in Pervari ilçesinde ise yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile hastaneye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü. Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla