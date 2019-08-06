Hızlı gitmediği için öldürmüşler

BUGÜN NELER OLDU

Sarıyer'decesedi bulunan taksi şoförünün katilleri yakalandı. Geçen cumartesi günü Belgrad Ormanı'nda vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Polis, cesedin taksici Volkan Karakaya'ya (33) ait olduğunu tespit etti. Karakaya'nın parası ve aracının da gasp edildiğini belirleyen polis, iki şüphelinin Karakaya'nın taksisine bindiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin peşine düşen polis, Adem A. (18) ve Y.A.'yı (15) önceki gün yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde sürücüyü hızlı gitmediği için bıçakla öldürdükleri ve cesedini de ormana sakladıkları öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.