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'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 09:21
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu istikametine giden Abdullah Arslan (38) idaresindeki 45 ZC 9974 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı'nda Hasan Elgin yönetimindeki 45 ABE 053 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Zübeyde Aslan (35), Oğuzhan Celep (23), Aydanur Bayrak (16), Çınar Aslan (3) ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Celep, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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