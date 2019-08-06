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Kan donduran haberi: Uyuşturucuyla mücadele eden adamın iki oğlunu da 4 ay arayla öldürdüler!

Diyarbakır'dan gelen haberi yürek burktu... Uyuşturucuyla mücadele eden, mücadele ettiği çete üyelerini yakalatıp tutuklatan 4 ay önce de 29 yaşındaki oğlu 'yu silahlı saldırı sonucu kaybeden 'nun diğer oğlu 32 yaşındaki Ferhat Yurtçu da öldürüldü. İki grup arasındaki kavga sonucunda 5 kişi de yakalandı; dört ay önce bir oğlunu kaybeden Davut Yurtçu'nun ilk saldırı sonucu evinden de taşındığı ortaya çıktı; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 07:17
Kan donduran son dakika haberi: Uyuşturucuyla mücadele eden adamın iki oğlunu da 4 ay arayla öldürdüler!

Abi Ferhat Yurtçu ile kardeşi 4 ay arayla aynı kaderi paylaştı; uyuşturucu çetesi Diyarbakır Fatih Mahallesi Muhtarı 'nun iki oğlunun da katili oldu. Söz konusu olay dün akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde yaşandı. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. detayları ise adeta kan dondurdu...

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Kan donduran son dakika haberi: Uyuşturucuyla mücadele eden adamın iki oğlunu da 4 ay arayla öldürdüler!
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