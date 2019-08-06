Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Londra’dan tatile geldi havuzda boğuldu

’dan tatile geldi havuzda boğuldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Londra’dan tatile geldi havuzda boğuldu
İngiltere'den ailesiyle birlikte tatile İzmir'e gelen 4.5 yaşındaki Başer Arges Kaya, bir otelin havuzunda boğularak can verdi. Olay İzmir'in Menderes İlçesi Özdere mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Londra'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kahramanmaraşlı Sinan-Gülbahar Kaya ailesinin 4.5 yaşındaki oğlu Başar Arges Kaya anne ve babasının bir anlık dalgınlığı sırasında aquaparktaki 1 metre 20 santim derinliğindeki havuza girdi. Küçük çocuk bir süre sonra havuzda baygın halde bulundu. Havuzdan çıkarılan minik Başer, ilk müdahale yapıldıktan sonra Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başar Arges Kaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Gölpınar köyünde toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra’dan tatile geldi havuzda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN