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Menopoz sonrası da anne olunabilecek

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Menopoz sonrası da anne olunabilecek
İngiltere'de doktorlar, kadınların menopozdan sonra da anne olmalarını sağlayacak bir tedavi geliştirdi. Birmingham kentindeki ProFaM (Protecting Fertility and Menopause) merkezinde, dünyada ilk kez denenen bu operasyonda, eksi 150 derecede dondurulan yumurta dokuları menopoza giren kadına yeniden nakledildi. Böylece, hastanın menopozunun geciktirilmesi sağlandı. Bu uygulamada, kadınların yumurta dokuları dondurularak eksi 150 derecedeki buz bankalarında kadınlar menopoza girinceye kadar saklanıyor. Daha sonra bunlar çözülerek kadınlara naklediliyor. Böylece, kadının doğal hormonları yeniden çalışmaya başlıyor ve menopozu geciktiriliyor.
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Menopoz sonrası da anne olunabilecek
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