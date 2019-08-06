Millet Bahçesi Salda’yı çöpten kurtaracak

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Burdur'unYeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve berrak suyuyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'nde, CHP'li Yeşilova Belediyesi'nin kamp alanı olarak işlettiği Kayadibi Plajı bakımsızlık ve çöp yığınlarından geçilmiyordu. Millet bahçesi yapılacak olan gölün Beyaz Adalar olarak bilinen kısmı ise son alınan önlemler sayesinde pırıl pırıl hale geldi. AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğu'da göl kıyısında inceleme yaptı. Bayram Özçelik, CHP'li belediyenin işlettiği halk plajının Salda Gölü'nün en düzensiz ve kötü görüntüye sahip bölgesi olduğunu, vatandaşların kumsala çamur banyosu için gelişi güzel havuzlar kazdığını söyledi. Özçelik, "2014 yılından önce köy olan Kayadibi Mahallesi sakinleri, CHP'li belediyenin Salda Gölü'ne yaptığı ihanet sonrası tekrar köy olmak için bize başvurdu. CHP'li belediyenin işlettiği kamp alanında yaşanan çirkin manzara karşısında isyan ettiler. Salda'yı hafta sonraları 3 bin araç geliyor. Eskiden göl üzerinde 25'ten fazla konteynır bulunuyordu. Ayrıca yine göl üzerinde derme çatma yapılan vardı. Bunları kaldırdık. Vatandaşlar araçlarıyla gölün içerisine kadar giriyordu. Bölgeye ahşap bariyerler diktik ve bu sorunu engelledik" dedi.Özçelik, gölde İş-Kur üzerinden alından 20 kişinin, güvenlik, temizlik ve bakım çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi. Özçelik, "140 dönüm üzerine çok sade bir projeyle yapılacak olan millet bahçesiyle bu çirkin görüntülerin tamamı ortadan kalkacak" dedi.