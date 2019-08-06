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Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu

Sarıyer'de, dün denize girerek kaybolan iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı. Mustafa Ozan Terzioğlu'nun bulunması için bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 17:02
Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi açıklarında dün sabah denize giren Erhan Çaylan (19) ile arkadaşı Mustafa Ozan Terzioğlu (21) kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

Çalışmalar sonucu Erhan Çaylan'ın cesedi ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Çaylan'ın cesedi daha sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa Ozan Terzioğlu'nun bulunması için bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu
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