Sedef hemşire trafik kazasında can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'nınKaytazdere beldesinde, evde sağlık hizmeti aracı ile özel bir servis otobüsü çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Subaşı Belediyesi'ne ait Sedef Çetin idaresindeki evde sağlık hizmeti aracı ile G.T.'nin kullandığı özel servis otobüsü Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı önünde çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki hemşire Çetin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Mardin'de de Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Emrullah Gülistan'ın kullandığı otomobil, Ali C.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Uzman çavuş ile eşi Merve Gülistan ve araçtaki Sümeyye Karaoğlu'nun yaralandığı kazada, çiftin 3 yaşındaki kızları Bahar Gülistan öldü.Tirebolu ilçesinde Arif Arpacık'ın kullandığı otomobil, Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi üzerinde park halinde bulunan çekiciye çarptı. Sürücü ile eşi Nurcan Arpacık öldü. Çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile akrabası Hüseyin Arpacık yaralandı.Malkara ilçesindeki bir fabrikada üretim operatörü olarak çalışan Murat Öz'ün (27) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen ve 25 Ağustos'ta Seray Çalık ile evlenmeye hazırlanan Öz öldü.Köşk ilçesinde, refüje çarparak takla atan hafif ticari araçtaki Oğuzhan Yıldırım (20) öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.SABAH