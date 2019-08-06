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’de denize giren genç kayboldu

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Şile’de denize giren genç kayboldu
Şile'de denize giren 17 yaşındaki Emir Bozkızıl dalgalara kapılarak kayboldu. Olay önceki gün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Akrabalarıyla Kurna Plajı'na giden Emir Bozkızıl girdiği denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı arama kurtarma ekipleri Bozkızıl'ı bulmak için çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar gün boyu devam etti. Bozkızıl'ın ailesi ise gelecek güzel bir haber için umutla bekliyor.
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Şile’de denize giren genç kayboldu
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