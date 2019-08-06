Son dakika haberi: Sevenleri defalarca uyarmıştı! Ünlü doktor metrelerce sürüklendi, şu anda yaşam savaşı veriyor

İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, geçirdiği kaza nedeniyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ersin Bal, Uzundere Otobanı'nda motosikletle seyir halindeyken inanılmaz bir kaza geçirdi. Kendisine ait motosikleti ile seyir halindeyken bir anda kendisini yerde bulunan ve metrelerce sürüklenen Bal, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÜNLÜ DOKTORDAN KAHREDEN SON DAKİKA HABERİ

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.