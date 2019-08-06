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Son dakika haberi: Sevenleri defalarca uyarmıştı! Ünlü doktor metrelerce sürüklendi, şu anda yaşam savaşı veriyor

İzmirli ünlü üroloji doktoru 'dan son dakika haberi geldi. Kendisine ait motosikleti ile Uzundere Otobanı'nda seyir halinde olan Bal, akılalmaz bir kaza yaşadı. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirilen genç doktor, şu sıralarda yaşam savaşı veriyor. Ağır yaralanan bir çocuk babası Ersin Bal, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 11:44
Son dakika haberi: Sevenleri defalarca uyarmıştı! Ünlü doktor metrelerce sürüklendi, şu anda yaşam savaşı veriyor

İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından , geçirdiği kaza nedeniyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ersin Bal, Uzundere Otobanı'nda motosikletle seyir halindeyken inanılmaz bir kaza geçirdi. Kendisine ait motosikleti ile seyir halindeyken bir anda kendisini yerde bulunan ve metrelerce sürüklenen Bal, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÜNLÜ DOKTORDAN KAHREDEN SON DAKİKA HABERİ

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Son dakika haberi: Sevenleri defalarca uyarmıştı! Ünlü doktor metrelerce sürüklendi, şu anda yaşam savaşı veriyor
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