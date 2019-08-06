Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Su tankeri tramvaya çarptı

Su tankeri tramvaya çarptı

Zeytinburnu'nun Cevizlibağ semtinde su tankeri seyir halindeki tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri, Bağcılar-Cevizlibağ ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 08:56
Su tankeri tramvaya çarptı

Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı.

YOLCULAR YÜRÜYEREK AKTARMA YAPTI

Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Su tankeri tramvaya çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN