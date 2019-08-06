Türk hacı adayları için dev mutfak

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Mekke'de 10 bin metrekarede kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Mutfağı, gazetecilere tanıtıldı.Kuru gıda ve soğuk hava depoları, kumanya bölümü, mutfak, ekmek fırını gibi bölümlerden oluşan ana mutfakta hazırlanan yemek ve kumanyalar, Türk hacı adaylarının Mekke'de konakladıkları otellere gönderiliyor. Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, daimi 364 kişiyle hizmet verdiklerini, yerel personeli de dahil ettiklerinde sayının 700'e ulaştığını söyledi. Yemeklerin Türk hacı adaylarının kaldığı 42 otele ısı muhafazalı ekipmanlarla gönderildiğini anlatan Çapçı, şöyle konuştu:"Soğuk hava depolarında günlük kesilen taze etler yer alıyor. Mezbahada kesilen etler diyetisyen ve aşçıların kontrolünde teslim alınıyor. Türk hacı adaylarının Mekke'ye geldikleri 11 Temmuz'dan bu yana 72 tonun üzerinde taze et kullandık. Yemek malzemelerinin yüzde 70'lik bölümünü Türkiye'den getirttik. " Çapçı, ekmek fırınlarında ise Türk damak tadına uygun ekmekler pişirildiğini kaydederek, "Arafat öncesi başta ekmek olmak üzere kruvasan, poğaça gibi unlu mamullerden 120 bin adet çıkarılıyor" diye konuştu.